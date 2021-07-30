النيوزيلندية تويج تفوز بذهبية القارب الفردي في التجديف
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طوكيو (رويترز) - فازت النيوزيلندية إيما تويج بذهبية القارب الفردي ضمن منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو يوم الجمعة.
وحصلت هانا براكاتسن ممثلة اللجنة الأولمبية الروسية على الميدالية الفضية ونالت النمساوية مجدالينا لوبنيج الميدالية البرونزية.
(اعداد أحمد ماهر للنشرة العربية)
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