شونميكر تفوز بذهبية سباق 200 متر صدرا وتحقق رقما عالميا
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طوكيو (رويترز) - فازت السباحة الجنوب أفريقية تاتيانا شونميكر بذهبية سباق 200 متر صدرا للسيدات وحققت رقما عالميا يبلغ دقيقتين و18.95 ثانية في أولمبياد طوكيو يوم الجمعة.
وتفوق زمن شونميكر على الرقم العالمي السابق ويبلغ دقيقتين و19.11 ثانية وسجلته الدنمركية ريكه مولر بيدرسن في بطولة العالم 2013.
وحصلت الأمريكيتان ليلي كينج وآني لازور على الميداليتين الفضية والبرونزية على الترتيب.
(اعداد أحمد ماهر للنشرة العربية)
(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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