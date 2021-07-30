شركة نيورالينك للملياردير إيلون ماسك تجمع 205 ملايين دولار

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(رويترز) - قالت شركة نيورالينك الناشئة المتخصصة في علوم الأعصاب والتابعة للملياردير إيلون ماسك إنها جمعت 205 ملايين دولار في جولة تمويل بقيادة شركة في. واي. كابيتال ومقرها دبي بمشاركة مشاريع لجوجل التابعة لألفابت.

وتستهدف نيورالينك زرع شرائح كمبيوتر لاسلكية في الدماغ للمساعدة في علاج الحالات العصبية بما في ذلك مرض الزهايمر والخرف وإصابات الحبل الشوكي ودمج الجنس البشري مع الذكاء الاصطناعي.

ونشرت الشركة تسجيلا مصورا في أبريل نيسان يظهر قردا من قردة المكاك يلعب لعبة فيديو بعد زرع الشرائح في دماغه.

وقال ماسك على تويتر في يونيو حزيران ”سيمكن أول منتج لنيورالينك أي شخص مصاب بالشلل من استخدام الهاتف الذكي بذهنه أسرع من استخدام الإبهام“.

وأضاف ”الجهاز مزروع بالجمجمة ويتم شحنه لاسلكيا حتى تبدو وتشعر بأنك طبيعي تماما“.

وشارك ماسك في تأسيس نيورالينك عام 2016 وستستخدم الشركة ومقرها سان فرانسيسكو الأموال لإيصال منتجها الأول إلى السوق وفي البحث والتطوير.

(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية)

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