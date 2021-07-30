الروسية باتساراشكينا تفوز بذهبية المسدس من 25 مترا للسيدات في الرماية

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طوكيو (رويترز) - فازت الروسية فيتالينا باتساراشكينا بذهبية المسدس من مسافة 25 مترا للسيدات ضمن منافسات الرماية في أولمبياد طوكيو يوم الجمعة.

وحصلت كيم مين-جونج من كوريا الجنوبية على الميدالية الفضية ونالت الصينية شياو جيارويشوان الميدالية البرونزية.

واحتلت البلغارية أنطوانيتا كوستادينوفا، التي فازت بفضية المسدس من مسافة عشرة أمتار، المركز الرابع بعد أن تصدرت جولة التصفيات.

وجاءت اليونانية آنا كوراكاكي بطلة أولمبياد ريو في المركز السادس.

وأنهت الجورجية نينو سالوكفادزه، التي أصبحت أول رياضية تنافس في تسع دورات أولمبية، حملتها بدون أي ميدالية في طوكيو بعد أن أخفقت في بلوغ النهائي في مسابقتي المسدس.

وينافس الرياضيون الروس تحت علم اللجنة الأولمبية الروسية في ألعاب طوكيو هذا العام ضمن عقوبات بسبب فضيحة منشطات.

(إعداد أحمد ماهر وأشرف حامد للنشرة العربية)









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