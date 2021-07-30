هيئة بحرية بريطانية: سفينة تتعرض لهجوم قبالة عُمان

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دبي (رويترز) - قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية يوم الجمعة إن سفينة هوجمت في بحر العرب قبالة ساحل عُمان يوم الخميس.

وذكرت الهيئة، التي توفر معلومات عن الأمن البحري، في رسالة بالبريد الإلكتروني إن السفينة كانت على بعد نحو 152 ميلا بحريا (280 كيلومترا) شمال شرقي ميناء الدقم العماني عندما وقع الهجوم، مضيفة أنه لم يكن عملا من أعمال القرصنة.

ولم تقدم الهيئة تفاصيل أخرى عن نوع السفينة أو شحنتها أو مالكها. وكانت قد قالت في إشعار يوم الخميس إنها تتحرى الأمر.

(تغطية صحفية ليزا بارينجتون وماهر شميطلي - إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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