الكورية الجنوبية آن تفوز بذهبية فردي السيدات في القوس والسهم

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الكورية الجنوبية آن سان خلال منافسات فردي السيدات في القوس والسهم بألعاب طوكيو يوم الجمعة. صورة لرويترز.
الكورية الجنوبية آن سان خلال منافسات فردي السيدات في القوس والسهم بألعاب طوكيو يوم الجمعة. صورة لرويترز.

طوكيو (رويترز) - فازت الكورية الجنوبية آن سان بذهبية فردي السيدات في القوس والسهم بألعاب طوكيو يوم الجمعة لتصبح أول متسابقة في هذه الرياضة تفوز بثلاث ذهبيات في دورة أولمبية واحدة.

وحصلت إيلينا أوسيبوفا ممثلة اللجنة الأولمبية الروسية على الفضية ونالت الإيطالية لوسيلا بواري البرونزية.

(اعداد وتحرير اشرف حامد للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

رويترز