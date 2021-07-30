الكورية الجنوبية آن تفوز بذهبية فردي السيدات في القوس والسهم

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - فازت الكورية الجنوبية آن سان بذهبية فردي السيدات في القوس والسهم بألعاب طوكيو يوم الجمعة لتصبح أول متسابقة في هذه الرياضة تفوز بثلاث ذهبيات في دورة أولمبية واحدة.

وحصلت إيلينا أوسيبوفا ممثلة اللجنة الأولمبية الروسية على الفضية ونالت الإيطالية لوسيلا بواري البرونزية.

(اعداد وتحرير اشرف حامد للنشرة العربية)

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