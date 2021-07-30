ختشانوف يهزم كارينيو بوستا ويبلغ نهائي فردي الرجال للتنس في طوكيو

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من روزانا لطيف

طوكيو (رويترز) - صعد كارين ختشانوف ممثل اللجنة الأولمبية الروسية إلى نهائي فردي الرجال في منافسات التنس بألعاب طوكيو يوم الجمعة بالفوز 6-3 و6-3 على بابلو كارينيو بوستا.

وتفوق اللاعب البالغ عمره 25 عاما، الذي صعد لدور الثمانية في ويمبلدون في وقت سابق هذا الشهر، على منافسه الإسباني بعد ساعة واحدة و19 دقيقة من اللعب على الملعب الرئيسي.

ووصف ختشانوف، الذي سيتقابل في النهائي مع الفائز من مباراة الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا والألماني ألكسندر زفيريف المصنف الخامس المواجهة بأنها تتويج لصيف رائع.

وقال "ألعب التنس من أجل هذه اللحظات.. إنها ذكريات تدوم للأبد".

وكسر ختشانوف إرسال منافسه الإسباني مرتين وارتكب أربعة أخطاء سهلة فقط في المجموعة الأولى.

ولم يجد كارينيو بوستا، الذي أطاح بالروسي دانييل ميدفيديف المصنف الثاني عالميا من دور الثمانية، حلولا لضربات ختشانوف القوية وتراجع بكسر للإرسال في منتصف المجموعة الثانية قبل أن يحسم ختشانوف الفوز بالمباراة بضربة أمامية.

وقال كارينيو بوستا "لم أقدم أفضل مباراة اليوم.

"لعب كارين مباراة لا تصدق اليوم. لعب بشراسة وقدم أداء رائعا. لم يمنحني أي شعور بالراحة في الملعب".

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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