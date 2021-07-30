اليابانية سوني تفوز بذهبية وزن فوق 78 كيلوجراما في الجودو

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - فازت اليابانية أكيرا سوني بذهبية وزن فوق 78 كيلوجراما للسيدات في منافسات الجودو في ألعاب طوكيو يوم الجمعة بعد تفوقها على الكوبية إيداليس أورتيز في النهائي.

ونالت إيرينا كيندزيرسكا من أذربيجان وروماني ديكو من فرنسا البرونزية.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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