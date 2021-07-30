زفيريف ينهي حلم ديوكوفيتش في "عام ذهبي"

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طوكيو (رويترز) - أنهى الألماني ألكسندر زفيريف آمال نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا في أن يكون أول لاعب يكمل عاما ذهبيا عندما تغلب على اللاعب الصربي بنتيجة 1-6 و6-3 و6-1 في قبل نهائي منافسات فردي التنس بأولمبياد طوكيو يوم الجمعة.

وكان ديوكوفيتش يأمل أن يكون أول لاعب يفوز بجميع ألقاب البطولات الأربع الكبرى وذهبية الأولمبياد في العام ذاته ليعادل إنجاز الألمانية شتيفي جراف في 1988.

وأنهت هذه الهزيمة أيضا حلم ديوكوفيتش في الفوز بميدالية ذهبية أولمبية في الفردي وهو اللقب الشرفي الوحيد الذي لا يزال يراوغ النجم الصربي.

وجاء ديوكوفيتش إلى طوكيو بعد فوزه بألقاب أستراليا المفتوحة ورولان جاروس وويمبلدون في 2021.

وبدا ديوكوفيتش، الفائز ببرونزية فردي الرجال في ألعاب بكين 2008، في طريقه لانتصار سهل يوم الجمعة بعد فوزه بالمجموعة الأولى بعد خسارته لشوط واحد فقط وتقدم بكسر للإرسال في المجموعة الثانية.

لكن زفيريف المصنف الخامس عالميا زاد إيقاعه ورد كسر الإرسال سريعا وفاز بثمانية أشواط متتالية ليحسم المجموعة الثانية لصالحه ويتقدم في المجموعة الفاصلة.

وحسم زفيريف الفوز بالمباراة ليصبح أول لاعب ألماني يبلغ النهائي في الأولمبياد منذ فوز تومي هاس بالفضية في سيدني 2000.

وسيلتقي مع كارين ختشانوف ممثل اللجنة الأولمبية الروسية في النهائي.

(إعداد شادي أمير وأشرف حامد للنشرة العربية)









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