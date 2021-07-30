فرستابن يتصدر بداية التجارب الحرة لجائزة المجر الكبرى

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بودابست (رويترز) - سجل الهولندي الشاب ماكس فرستابن سائق رد بول ومتصدر الترتيب العام أسرع زمن في جولة التجارب الحرة الأولى لسباق جائزة المجر الكبرى الجولة 11 من بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات يوم الجمعة بينما احتل الفنلندي فالتيري بوتاس سائق مرسيدس المركز الثاني.

وقطع فرستابن مضمار حلبة هنجارورينج الواقعة في إحدى ضواحي العاصمة بودابست في زمن بلغ دقيقة واحدة و17.555 ثانية متفوقا بفارق 0.061 ثانية على بوتاس.

واحتل بطل العالم سبع مرات البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس وصاحب المركز الثاني في قائمة السائقين المركز الثالث بفارق 0.167 ثانية عن صاحب الصدارة.

وبعد أول 10 سباقات من الموسم ينفرد فرستابن بالصدارة متفوقا بفارق ثماني نقاط عن هاميلتون أقرب الملاحقين.

ويدخل الرجلان السباق المقبل وسط أجواء توتر بعد الاصطدام الذي وقع بينهما في السباق الماضي في بريطانيا.

ويمكن أن يبدأ المتنافسان العطلة الصيفية للبطولة التي تستمر شهرا بعد سباق الأحد المقبل بنفس رصيد النقاط إذا تفوق هاميلتون على فرستابن وفاز بالسباق وسجل أسرع لفة.

ويسعى هاميلتون لتحقيق الفوز في سباقه رقم 100 والفوز في المجر للمرة التاسعة في رقم قياسي.

وسجل الإسباني كارلوس ساينز سائق فيراري رابع أسرع زمن في الجولة متقدما مباشرة على سائق ألفا تاوري بيير جاسلي.

واحتل سائق ألباين الإسباني المخضرم فرناندو ألونسو الذي احتفل بعيد ميلاده 40 يوم الخميس المركز السادس في الحلبة التي حقق فيها أول انتصاراته في فورمولا 1 في 2003.

وسجل سائق فيراري شارل لوكلير القادم من موناكو سابع أسرع زمن تلاه المكسيكي سيرجيو بيريز سائق رد بول في حين احتل البريطاني لاندو نوريس سائق مكلارين المركز التاسع مباشرة قبل الكندي لانس سترول سائق أستون مارتن.

وتوقفت الجولة التي أُقيمت في أجواء مشمسة صباح يوم الجمعة لفترة قصيرة بعد أن فقد السائق الياباني الصاعد يوكي تسوندوا السيطرة على سيارته (ألفا تاوري) واصطدم بالحواجز.

(إعداد وتحرير فتحي عبد العزيز للنشرة العربية)

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