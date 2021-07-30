الإثيوبي باريجا يفوز بذهبية عشرة آلاف متر واستبعاد أمريكا من سباق التتابع المختلط

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طوكيو (رويترز) - شهد برنامج ألعاب القوى في الأولمبياد بداية مثيرة بفوز العداء الإثيوبي سيليمون باريجا المفاجئ بذهبية سباق عشرة آلاف متر للرجال يوم الجمعة بعد تفوقه على بطل العالم وحامل الرقم القياسي العالمي الأوغندي جوشوا تشيبتيجي.

وفاز الأوغندي جيكوب كيبليمو بالبرونزية.

وأهدر الفريق الأمريكي فرصته في الفوز بسباق التتابع المختلط أربعة في 400 متر الجديد بعد استبعاده.

وضمن باريجا البالغ عمره 21 عاما الانتصار بعدما زاد سرعته في اللفة الأخيرة ليحقق فوزا مفاجئا.

وتلقى تحية حارة من بعثة إثيوبيا في الملعب الأولمبي وقام بلفة النصر وعلم البلاد حول كتفيه.

وأنهى باريجا السباق في 27 دقيقة و43.22 ثانية ليتفوق على بطل العالم تشيبتيجي الذي سجل 27 دقيقة و43.63 ثانية.

وسجل كيبليمو، الذي كان أصغر متسابق في تاريخ أوغندا الأولمبي حين نافس في ريو في تصفيات سباق خمسة آلاف متر وهو في 15 من عمره، زمنا بلغ 27 دقيقة و43.88 ثانية ليحصل على البرونزية.

وقال تشيبتيجي "تساورني مشاعر متباينة. أنا سعيد بالفضية الأولمبية اليوم لكني جئت إلى هنا للفوز بالذهبية ولذلك لا أشعر بالرضا عن النتيجة".

وأقر تشيبتيجي أيضا بأن عام 2021 كان قاسيا عليه.

وأضاف "كان عاما صعبا للغاية فيما يتعلق بالسباقات. فقدت تركيزي تماما هذا العام وتراجعت ثقتي في نفسي. تعرضت لضغوط كبيرة أثرت علي كثيرا".

وأقيمت يوم الجمعة النسخة الأولى من سباق التتابع المختلط أربعة في 400 متر في الأولمبياد وتصدرت بولندا التصفيات بعد استبعاد الولايات المتحدة.

وكان الفريق الأمريكي الأسرع في التصفية الأولى لكن تم استبعاده لاحقا لتبادل العصا خارج المنطقة المحددة.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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