الثنائي الكرواتي ميكتيتش وبافيتش يفوزان بزوجي تنس الرجال في طوكيو

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - فاز الثنائي الكرواتي نيكولا ميكتيتش وماتي بافيتش على مواطنيهما مارين شيليتش وإيفان دوديج 6-4 و3-6 و10-6 في نهائي زوجي الرجال في ألعاب طوكيو وحققا أول ميدالية ذهبية على الإطلاق لبلدهما في هذه الرياضة.

كما حصلت كرواتيا أيضا على أول فضية بعد ثلاث ميداليات برونزية في الألعاب السابقة منها اثنتان في أولمبياد برشلونة 1992 وواحدة في أثينا 2004.

وفاز الثنائي النيوزيلندي ماركوس دانييل ومايكل فينوس بالبرونزية بالتغلب على الزوجي الأمريكي أوستن كرايتشيك وتينيس ساندجرين 7-6 و6-2 لتحقق نيوزيلندا أول ميدالية أولمبية في التنس في تاريخها.

وقال دانييل "دخلنا التاريخ اليوم" مضيفا أن الثنائي النيوزيلندي عانى كثيرا من ارتفاع الحرارة والرطوبة في طوكيو لكن وجودهما معا في غرفة واحدة في القرية الأولمبية زاد الانسجام بينهما.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html