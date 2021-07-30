جدول-حيازات بنوك مركزية من الذهب وفقا لبيانات صندوق النقد

أخبار اليابان





(رويترز) - يوضح الجدول التالي حيازات عدد من البنوك المركزية من الذهب، وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي في 30 يوليو تموز:

جميع الأرقام بالطن.

أبريل 2021 مايو 2021 يونيو 2021

الأرجنتين 61.74 61.74 61.74

أستراليا 67.77 73.84 73.84

فرنسا 2436.29 2436.32 2436.32

ألمانيا 3361.14 3359.12 3359.12

المجر 94.49 94.49 94.49

الهند 695.31 696.24 --

إيطاليا 2451.84 2451.84 2451.84

اليابان 845.97 845.97 845.97

قازاخستان 400.45 405.78 385.94

هولندا 612.45 612.45 612.45

بولندا 228.66 382.57 382.57

البرتغال 382.57 382.57 382.57

قطر 56.71 56.72 --

روسيا 2292.31 2292.31 2292.31

السعودية 323.07 323.07 --

سويسرا 1040 1040 --

تركيا 717.47 722.25 712.37

المملكة المتحدة 310.29 310.29 310.29

الولايات المتحدة 8133.46 8133.46 8133.46

أوزبكستان 364.22 352.71 358

(مكتب السلع الأولية في بنجالور - إعداد معتز محمد للنشرة العربية)

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