الصيني ما لونغ يحتفظ بلقبه الأولمبي في فردي الرجال في تنس الطاولة

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من إيمي ياماميتسو

(رويترز) - احتفظ الصيني ما لونغ بطل العالم بلقبه الأولمبي في فردي الرجال في تنس الطاولة يوم الجمعة بعد فوزه على مواطنه فان تشيندونغ 4-2 في ألعاب طوكيو.

ونال اللاعب البالغ عمره 32 عاما الميدالية الذهبية الرابعة له في ثالث دورة أولمبية يشارك فيها بالفوز 11-4 و10-12 و11-8 و11-9 و3-11 و11-7 ليحتفل بنفس الطريقة الشهيرة التي يحتفل بها البريطاني مو فرح عداء المسافات الطويلة والبطل الأولمبي عدة مرات.

وحصل الألماني ديميتري أوفتشاروف على البرونزية بعد فوزه على التايواني لين يون جو 4-3.

وتفوق اللاعب البالغ عمره 32 عاما بنتيجة 13-11 و9-11 و6-11 و11-4 و4-11 و15-13 و11-7 ليحصل على خامس ميدالية أولمبية له في هذه الرياضة وثاني برونزية في الفردي منذ مشاركته الأولى في 2008.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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