تلفزيون إسرائيلي: إيران استخدمت طائرة مسيرة في الهجوم على ناقلة قبالة عُمان

أخبار اليابان

القدس (رويترز) - نقلت القناة 13 التلفزيونية الإسرائيلية يوم الجمعة عن مسؤول كبير قوله إن إيران مسؤولة عن هجوم بطائرة مسيرة على ناقلة قبالة ساحل عُمان يوم الخميس.

وأعلنت شركة زودياك ماريتايم، المملوكة لإسرائيل والتي تشغل الناقلة ميرسر ستريت التي تملكها اليابان وترفع علم ليبيريا، أن الهجوم أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الطاقم، هما بريطاني وروماني، وقالت إنه يشتبه بأنه عمل من أعمال القرصنة.

ونقل التلفزيون الإسرائيلي عن المسؤول الذي لم تُكشف هويته قوله "ما حدث هو عمل إرهابي أقدمت عليه إيران".

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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