مصادر: إيران المشتبه به الرئيسي في هجوم على ناقلة تشغلها إسرائيل قبالة عُمان

أخبار اليابان

واشننطن (رويترز) - قالت مصادر أوروبية وأمريكية مطلعة على تقارير مخابرات يوم الجمعة إن إيران هي المشتبه به الرئيسي في هجوم على ناقلة منتجات نفطية تشغلها إسرائيل قبالة عُمان لكن من السابق لأوانه التيقن من ذلك.

ومن ناحية أخرى، قال مسؤول دفاعي أمريكي إن الناقلة ميرسر ستريت، التي ترفع علم ليبيريا وتملكها اليابان وتديرها شركة زودياك ماريتايم الإسرائيلية، تعرضت فيما يبدو لهجوم بطائرة مسيرة. وأكد متحدث باسم السفارة الإسرائيلية في واشنطن وقوع الهجوم لكنه لم يذكر تفاصيل.

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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