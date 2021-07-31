بطل ريو يتأهل للأدوار الإقصائية للطائرة الشاطئية رجال وسيدات أمريكا في الصدارة

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طوكيو (رويترز) - تأهل البرازيلي برونو شميت الفائز بذهبية الكرة الطائرة الشاطئية للرجال في أولمبياد ريو 2016 والثنائي الإيطالي المتوج بفضية ريو والمكون‭ ‬من دانييلي لوبو وباولو نيكولاي للأدوار الإقصائية في أولمبياد طوكيو 2020 بعد تصدر مجموعتيهما يوم الجمعة.

ويلعب شميت حاليا إلى جانب إيفاندرو جونيور البالغ طوله 2.11 متر. وقد خسر شوطا لأول مرة في طوكيو قبل الفوز 19-21 و21-14 و17-15 على الثنائي البولندي المكون من ميخال بريل وزيجوز فياويك.

وتصدر الثنائي البرازيلي المجموعة الخامسة، بينما يحتل الثنائي البولندي المركز الثاني، ليظل الثنائي التشيلي المكون من ماركو وإستيبان جريمالت في انتظار ما إذا كان سيتأهل بين الأفضل في المركز الثالث أو خوض مواجهة فاصلة.

وتأهل أليسون شيروتي، شريك شميت في 2016، بالفعل إلى الأدوار الإقصائية مع شريكه الجديد ألفارو فيلو كمتصدر للمجموعة الرابعة يوم الخميس.

وفاز الثنائي الإيطالي الذي يضم لوبو ونيكولاي 2-1 على ثنائي بولندي آخر بنتيجة 21-19 و17-21 و15-10 ليضمن مقعده في الدور التالي.

وتأهل الثنائي القطري المصنف الأول عالميا والمكون من شريف يونس وأحمد تيجان للدور التالي بعد تصدر المجموعة الثالثة بدون خسارة أي شوط بعد الفوز على الثنائي الأمريكي المؤلف من جاكوب جيب وتري بورن 21-18 و21-17 في آخر مباريات يوم الجمعة، لكن الثنائي الأمريكي تأهل أيضا كثاني المجموعة.

وفي منافسات السيدات، عوض ثنائي الولايات المتحدة المكون من أبريل روس وشريكتها أليكس كلينمان خسارة الشوط الأول ليفوز على الثنائي الهولندي 20-22 و 21-17 و15-5 ليتصدر المجموعة الثانية بدون خسارة.

وحسم الثنائي الصيني المكون من وانغ فان وشيا شيني تأهله عن المجموعة باحتلال المركز الثاني بعد الفوز على إسبانيا 21-13 و21-10.

(إعداد أحمد الخشاب للنشرة العربية)

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