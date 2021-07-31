التراجع عن استبعاد الفريق الأمريكي للتابع المختلط من الأولمبياد

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طوكيو (رويترز) - قال متحدث باسم الاتحاد الدولي لألعاب القوى إنه تقرر التراجع عن استبعاد الفريق الأمريكي لسباق التتابع المختلط أربعة في 400 متر قبل خوض النهائي يوم السبت، بسبب خطأ فني من مسؤول، بعدما تبادل العصا خارج المنطقة المحددة.

وقال منظمو أولمبياد طوكيو إن الجهة المختصة بالفصل في الطعون وافقت على إعادة الفريق الأمريكي والذي يتكون من الرباعي إليا جودوين ولينا إيربي وتيلور مينسون وبرايس ديدمون.

وقال المنظمون في بيان إنه تقرر التراجع أيضا عن استبعاد فريق جمهورية الدومنيكان بعد الموافقة على الطعن المقدم أيضا.

وأضاف البيان "تم إعادة الفريقين بعد الموافقة على الطعنين، وسيشارك الفريقان في أول نهائي أولمبي لسباق للتتابع المختلط الساعة 2135 (بتوقيت طوكيو)".

وسجل الرباعي الأمريكي أسرع زمن في التصفيات يوم الجمعة.

ولم يتسن الحصول على تعليق من الاتحاد الأمريكي لألعاب القوى بخصوص الظروف التي أعادت الفريق إلى المنافسات.

ولم يضع منظمو الأولمبياد بعد الفريق الأمريكي في قائمة المنافسين على ميدالية حتى صباح يوم السبت.

وفاز الفريق الأمريكي لسباق التتابع المختلط بذهبية هذا السباق الذي ظهر في بطولة العالم لأول مرة في قطر عام 2019، وسيكون المرشح الأبرز لحصد الميدالية الذهبية في طوكيو.

(إعداد أسامة خيري للنشرة العربية)

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