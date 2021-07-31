بريطانيا تفوز بأول ذهبية أولمبية للثلاثي المختلط

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طوكيو (رويترز) - كتبت بريطانيا التاريخ يوم السبت وأحرزت أول ذهبية أولمبية على الإطلاق في منافسات الثلاثي المختلط في ساعة واحدة و23 دقيقة و41 ثانية، لتضيف ميدالية ثالثة لحصيلتها في هذه الرياضة في طوكيو، بينما أحرزت الولايات المتحدة الميدالية الفضية، وذهبت الميدالية البرونزية إلى فرنسا.

وبدأت البريطانية جيسيكا ليرمونث بقوة منافسات الثلاثي حيث تصدرت مرحلة السباحة في البداية، وتعزز التفوق عن طريق جوني براونلي، صاحب فضية أولمبياد ريو وبرونزية ألعاب لندن في الفردي، ووصل الفارق إلى تسع ثوان بعد المرحلة الثانية.

ونجحت جورجيا تيلور-براون ثم زميلها أليكس يي، الفائز كل منهما بفضية أولمبية في منافسات الفردي الأسبوع الماضي، في الحفاظ على تفوق بريطانيا في النصف الثاني تحت أشعة الشمس القوية، قبل أن يسقط المتسابقون أرضا بسبب الشعور بالإرهاق.

وتقام منافسات الثلاثي المختلط بمشاركة رجلين وامرأتين، ويكمل كل متسابق منافسات تتكون من سباحة 300 متر وقيادة الدراجة 6.8 كيلومتر، والركض لكيلومترين، قبل أن يستكمل زميله الوقت.

(إعداد أسامة خيري للنشرة العربية)

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