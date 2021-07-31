الأمريكي دريسل يشق طريقه نحو ذهبية سباق 100 متر فراشة

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من سايمون إيفانز

طوكيو (رويترز) - أحرز الأمريكي كاليب دريسل ذهبية سباق 100 متر فراشة في السباحة بأولمبياد طوكيو برقم عالمي بلغ 49.45 ثانية يوم السبت، ليحصد لقبه الأولمبي الثاني في هذه الألعاب، يوم السبت.

وتفوق دريسل، بطل العالم في هذا السباق، على المجري كريشتوف ميلاك، صاحب ذهبية سباق 200 متر فراشة، بفارق 0.23 ثانية.

وكان السباح الأمريكي، الذي نال ذهبية سباق 100 متر حرة، الأسرع عند الانطلاق وحافظ على الصدارة حتى النهاية، رغم أن ميلاك حاول تقليص الفارق في الأمتار الأخيرة.

ويرتبط دريسل بجدول مزدحم اليوم، حيث سيشارك أيضا في قبل نهائي سباق 50 مترا حرة، ومن المتوقع أيضا أن يشارك في نهائي سباق التتابع المختلط مع الفريق الأمريكي.

وذهبت الميدالية البرونزية يوم السبت إلى السويسري نوي بونتي.

(إعداد أسامة خيري للنشرة العربية)

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