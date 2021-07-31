الأمريكية ليديكي تحرز ذهبية سباق 800 متر حرة في السباحة

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الأمريكية كاتي ليديكي تحتفل بفوزها بذهبية سباق 800 متر حرة للسيدات في السباحة بأولمبياد طوكيو يوم السبت. تصوير: بيروشكا فان دي فوف - رويترز.
الأمريكية كاتي ليديكي تحتفل بفوزها بذهبية سباق 800 متر حرة للسيدات في السباحة بأولمبياد طوكيو يوم السبت. تصوير: بيروشكا فان دي فوف - رويترز.

طوكيو (رويترز) - أحرزت الأمريكية كاتي ليديكي ذهبية سباق 800 متر حرة للسيدات في السباحة بأولمبياد طوكيو يوم السبت.

ونالت الأسترالية أريارن تيتموس الميدالية الفضية، بينما ذهبت الميدالية البرونزية إلى الإيطالية سيمونا كواداريلا.

(إعداد أسامة خيري للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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رويترز