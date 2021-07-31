الأمريكية ليديكي تحرز ذهبية سباق 800 متر حرة في السباحة

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - أحرزت الأمريكية كاتي ليديكي ذهبية سباق 800 متر حرة للسيدات في السباحة بأولمبياد طوكيو يوم السبت.

ونالت الأسترالية أريارن تيتموس الميدالية الفضية، بينما ذهبت الميدالية البرونزية إلى الإيطالية سيمونا كواداريلا.

(إعداد أسامة خيري للنشرة العربية)

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