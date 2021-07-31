بريطانيا تفوز بسباق التتابع المختلط أربعة في 100 متر برقم عالمي

أخبار اليابان

طوكيو (رويترز) - أحرزت بريطانيا ذهبية سباق التتابع المختلط أربعة في 100 متر متنوع في السباحة بأولمبياد طوكيو برقم عالمي بلغ ثلاث دقائق و37.58 ثانية يوم السبت.

وحصلت الصين على الميدالية الفضية، بينما ذهبت الميدالية البرونزية إلى أستراليا.

(إعداد أسامة خيري للنشرة العربية)

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