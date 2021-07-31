فرنسا تهزم إيران وتبلغ دور الثمانية في كرة السلة الأولمبية

أخبار اليابان





من روكي سويفت

طوكيو (رويترز) - فازت فرنسا بسهولة 79-62 على إيران في منافسات كرة السلة للرجال في أولمبياد طوكيو لتصعد إلى دور الثمانية وتبقى دون هزيمة في الدور التمهيدي يوم السبت.

وسجل توماس هورتيل لاعب ريال مدريد 16 نقطة ليساعد فرنسا على مواصلة الانتصارات في المجموعة الأولى، ومنها الفوز المفاجئ على أمريكا يوم الأحد، في أول خسارة أولمبية للولايات المتحدة منذ 2004.

ورفض إيفان فورنييه لاعب بوسطن سيلتيكس الحديث عن فرص فرنسا في حصد ميدالية وقال "دور الثمانية أولا. التركيز على ذلك".

وأضاف "في الكثير جدا من المرات نفوز على فرق جيدة جدا ثم نخسر في قبل النهائي ولا نريد تكرار مثل هذه الامور".

وستقام منافسات دور الثمانية يوم الثلاثاء.

وخسرت إيران للمرة الثالثة على التوالي في المجموعة.

وتعافت أمريكا من الهزيمة المفاجئة وفازت على إيران وستواجه جمهورية التشيك يوم السبت.

ويملك المنتخب الأمريكي سجلا مذهلا في كرة السلة حيث فاز 139 مرة مقابل ست هزائم، ونال 15 ميدالية ذهبية منذ 1936، لكن مع زيادة شعبية اللعبة حول العالم، باتت هناك بعض الفرق المنافسة القوية.

وقبل الهزيمة أمام فرنسا في الألعاب الجارية، خسرت أمريكا في مباراتين وديتين هذا الشهر منها الهزيمة أمام نيجيريا المصنفة 22 عالميا.

(إعداد أسامة خيري للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html