التركي جازوز يفوز بذهبية فردي الرجال في القوس والسهم

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - فاز التركي ميتي جازوز بلقب فردي الرجال في القوس والسهم يوم السبت ليحقق أول ميدالية ذهبية لبلاده في أولمبياد طوكيو.

وحصل الإيطالي ماورو نيسبولي على الميدالية الفضية ونال الياباني تاكاهارو فوروكاوا الميدالية البرونزية.

(اعداد أحمد ماهر للنشرة العربية)

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