التركي جازوز يفوز بذهبية فردي الرجال في القوس والسهم

  • English
  • 日本語
  • 简体字
  • 繁體字
  • Français
  • Español
  • العربية
  • Русский

التركي ميتي جازوز يحتفل بفوزه بذهبية بلقب فردي الرجال في القوس والسهم في أولمبياد طوكيو 2020 يوم السبت. صورة لرويترز.
التركي ميتي جازوز يحتفل بفوزه بذهبية بلقب فردي الرجال في القوس والسهم في أولمبياد طوكيو 2020 يوم السبت. صورة لرويترز.

طوكيو (رويترز) - فاز التركي ميتي جازوز بلقب فردي الرجال في القوس والسهم يوم السبت ليحقق أول ميدالية ذهبية لبلاده في أولمبياد طوكيو.

وحصل الإيطالي ماورو نيسبولي على الميدالية الفضية ونال الياباني تاكاهارو فوروكاوا الميدالية البرونزية.

(اعداد أحمد ماهر للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

رويترز