فوز الصيني ليو بذهبية وزن 81 كيلوجراما في رفع الأثقال

أخبار اليابان

من جونكو فوجيتا

طوكيو (رويترز) - فاز الصيني ليو شياوجون بذهبية وزن 81 كيلوجراما في رفع الأثقال بأولمبياد طوكيو الصيفي يوم السبت لكنه فشل في تحطيم رقمه القياسي العالمي.

ورفع الرباع البالغ من العمر 37 عاما 374 كيلوجراما في المجموع، ليفشل في كسر الرقم القياسي البالغ 378 كيلوجراما الذي حققه في طريقه للفوز بذهبية بطولة العالم 2019 في تايلاند،

لكنه حقق رقما أولمبيا في رفعتي الخطف والنطر بالإضافة إلى المجموع.

وأحرز ليو ذهبيته الثانية بعد انتصاره في وزن 77 كيلوجراما بأولمبياد لندن 2012. كما نال ميدالية فضية في الوزن نفسه في أولمبياد ريو 2016.

وبعد الفوز حاول ليو الاتصال بوالده وعبر عن أسفه لعدم قدرته على الاعتناء بطفلتيه في الوقت الذي كان يركز فيه على التدريب استعدادا للدورة.

وقال الرباع الفائز "فكرت فقط في بناتي. خلال الأعوام الخمسة الأخيرة لم أتمكن من رعايتهما حيث كنت موجودا في بكين للتدريب. شعرت بالأسف لعدم العناية بهما".

وعن خططه للاستمرار قال ليو "إذا رأيتموني في العام المقبل فسأكون موجودا في ألعاب باريس (2023)".

وحصل زاكارياس بونات ميشيل من جمهورية الدومنيكان على الميدالية الفضية مسجلا 367 كيلوجراما إجمالا ونال الإيطالي أنطونيو بيتزولاتو الميدالية البرونزية بعد أن رفع 365 كيلوجراما في المجموع بعد نجاح محاولتين فقط له.

وقال الرباع الإيطالي "شعرت بخيبة أمل لكن هذا الشعور تحول إلى فرح مباشرة بعد الفوز بميدالية.

(اعداد أحمد ماهر وفتحي عبد العزيز للنشرة العربية)









(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html