البرازيل تنتزع برونزية زوجي السيدات في التنس بعد إنقاذ أربع فرص للفوز بالمباراة

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من كارولوس جروهمان

طوكيو (رويترز) - أنقذت البرازيليتان لورا بيجوسي ولويزا ستيفاني أربع فرص للفوز بالمباراة ضد فيرونكا كدرميتوفا وإيلينا فيسنينا ليفوز الثنائي البرازيلي ببرونزية منافسات زوجي السيدات في التنس بأولمبياد طوكيو يوم السبت.

وقلب الزوجي البرازيلي تأخره بمجموعة و9-5 في المجموعة الفاصلة إلى فوز 4-6 و6-4 و11-9 ضد اللاعبتين الروسيتين اللتين خسرتا في نهائي زوجي السيدات في ويمبلدون الشهر الحالي.

وهذه هي أول ميدالية للبرازيل في منافسات التنس في الأولمبياد.

وتستطيع فيسنينا، التي نالت ذهبية زوجي السيدات في ريو 2016، التعويض عندما تلعب مع مواطنها أسلان كاراتسيف ضد أنستاسيا بافليتشنكوفا وأندريه روبليف في نهائي روسي في الزوجي المختلط يوم الأحد.

ويشارك اللاعبون الروس تحت علم اللجنة الأولمبية الروسية.

(إعداد شادي أمير للنشرة العربية)

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