لا ميدالية أولمبية لديوكوفيتش للمرة الثالثة على التوالي

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من روزانا لطيف

طوكيو (رويترز) - سيغادر المصنف الأول عالميا نوفاك ديوكوفيتش الحاصل على 20 لقبا في بطولات التنس الأربع الكبرى الألعاب الأولمبية بدون ميدالية للمرة الثالثة على التوالي بعد انسحابه من مباراة الميدالية البرونزية في الزوجي المختلط بسبب إصابة في الكتف.

وفاز اللاعب الصربي ببرونزية فردي الرجال في أولمبياد بكين 2008 لكنه فشل في الصعود على منصة التتويج في لندن وريو والآن طوكيو، وانسحب من مباراة الميدالية البرونزية في الزوجي المختلط بعد دقائق من هزيمته أمام الإسباني بابلو كارينيو بوستا في مباراة الميدالية البرونزية في فردي الرجال.

وبانسحابه من الزوجي المختلط، حصل الزوجي الأسترالي المكون من آشلي بارتي وجون بيرز على الميدالية البرونزية.

وخسر ديوكوفيتش أمام الألماني ألكسندر زفيريف يوم الجمعة في قبل نهائي فردي الرجال لتتبدد آماله في الجمع بين كافة الألقاب الأربعة الكبرى والذهبية الأولمبية في عام واحد.

وفاز ديوكوفيتش بالفعل ببطولتي أستراليا المفتوحة وفرنسا المفتوحة بالإضافة إلى ويمبلدون وينتظر الآن أمريكا المفتوحة، وهي آخر البطولات الأربع الكبرى في العام.

وأبلغ ديوكوفيتش الصحفيين "يؤسفني عدم الفوز بميدالية لبلدي والفرص الضائعة في كل من الزوجي المختلط والفردي، نعم لم أحقق شيئا أمس واليوم.

"انخفض مستوى التنس أيضا بسبب الإرهاق، ذهنيا وبدنيا".

وواجه اللاعبون صعوبات بسبب الطقس الحار والرطب في طوكيو طيلة البطولة، مما تطلب زخات باردة وأكياس ثلج ومراوح تبريد أخرى.

وقال ديوكوفيتش "لكني لست نادما على القدوم إلى الأولمبياد على الإطلاق. أعتقد أنه لا توجد مصادفة في الحياة، كل شيء يحدث لسبب ما وتعرضت لبعض الهزائم المفجعة في الألعاب الأولمبية وبعض البطولات الكبيرة في مسيرتي".

وتعهد ديوكوفيتش (34 عاما) بالمحاولة مرة أخرى في الأولمبياد بعد ثلاث سنوات في باريس.

وتابع "أعلم أنني سوف أتعافى. سأحاول الاستمرار من أجل أولمبياد باريس. سأقاتل من أجل بلدي للفوز بالميداليات. آسف لأنني خيبت آمال الكثير من عشاق الرياضة في بلدي، ولكن هذه هي الرياضة".

وما زال بوسع اللاعب الصربي الفوز بكل البطولات الأربع الكبرى في عام ميلادي واحد - وهو إنجاز حققه فقط دون بادج ورد ليفر - عندما يشارك في بطولة أمريكا المفتوحة التي تبدأ في 30 أغسطس آب.

وقال "آمل ألا تسبب العواقب البدنية مشكلة بالنسبة لي في أمريكا المفتوحة. هذا شيء لست متأكدا منه في الوقت الحالي، لكني لست نادما على تقديم كل ما عندي لأن في نهاية المطاف من الضروري اللعب لبلدك.

"أعلم أن هذه الهزائم تجعلني أقوى في المعتاد".

(اعداد أحمد ماهر للنشرة العربية)

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