الجاميكية فريزر-برايس الأسرع في قبل نهائي سباق 100 متر للسيدات

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من سوديبتو جانجولي

طوكيو (رويترز) - حققت الجاميكية شيلي-آن فريزر-برايس أفضل زمن لتبلغ نهائي سباق 100 متر في ألعاب القوى بأولمبياد طوكيو يوم السبت وتواصل سعيها لأن تصبح أول امرأة تفوز بمسابقة فردية في الألعاب الأولمبية ثلاث مرات.

وابتعدت العداءة البالغ عمرها 34 عاما فترة عن الرياضة من أجل الإنجاب لكنها وصلت إلى طوكيو بعد تحقيق 10.63 ثانية وهو أفضل زمن هذا العام.

ولم تبتعد فريزر-برايس، التي تتطلع للفوز بهذا السباق بعد انتصارها في 2008 و2012، كثيرا عن سرعتها القصوى في الدور قبل النهائي باستاد طوكيو الأولمبي، وسجلت 10.73 ثانية رغم أنها أبطأت من سرعتها في الأمتار الأخيرة.

وأظهرت مواطنتها الجاميكية وحاملة اللقب الأولمبي إيلين طومسون-هيرا أنها لن تهدي الميدالية الذهبية إلى فريزر-برايس على طبق من ذهب عندما يقام النهائي في وقت لاحق يوم السبت.

وفي السباق الأول بالدور قبل النهائي، تقدمت طومسون-هيرا سريعا مبتعدة عن بقية المنافسات مبكرا وفازت في 10.76 ثانية.

وكانت عداءة ساحل العاج ماري-جوزي تا لو (32 عاما) صاحبة فضية بطولة العالم الأسرع خلال التصفيات يوم الجمعة وقدمت أداء قويا آخر وسجلت 10.79 ثانية لتتصدر السباق الثاني في قبل النهائي.

وتأهلت السويسرية آجلا ديل بونتي خلف طومسون-هيرا في السباق الأول بقبل النهائي بينما تعرضت تا لو لضغط كبير من الجاميكية شريكا جاكسون التي احتلت المركز الثاني بعد أن عبرت خط النهاية بجوار عداءة ساحل العاج.

وغابت العداءة النيجيرية بليسينج أوكاجباري صاحبة فضية الوثب الطويل في أولمبياد بكين 2008 عن السباق بعد سقوطها في اختبار للمنشطات. وفازت أوكاجباري بسهولة بسباقها في تصفيات 100 متر يوم الجمعة مسجلة 11.05 ثانية.

(اعداد أحمد ماهر للنشرة العربية)

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