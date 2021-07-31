اللجنة الأولمبية الروسية تفوز بذهبية فرق السيدات في السيف بأولمبياد طوكيو

أخبار اليابان

طوكيو (رويترز) - فازت اللجنة الأولمبية الروسية بذهبية فرق السيدات في مسابقة السيف ضمن منافسات السلاح بأولمبياد طوكيو يوم السبت.

وحصلت فرنسا على الميدالية الفضية بينما نالت كوريا الجنوبية الميدالية البرونزية.

(اعداد أحمد ماهر للنشرة العربية)

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