برومل المرشح الأوفر حظا في سباق 100 متر يتأهل بصعوبة كأسرع خاسر

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من ميتش فيليبس

طوكيو (رويترز) - تأهل تريفون برومل، صاحب أسرع زمن هذا العام والمرشح الأوفر حظا للفوز بذهبية سباق 100 متر للرجال في الألعاب الأولمبية، بصعوبة من التصفيات كأسرع خاسر يوم السبت ليضيف المزيد من الإثارة على نهائي الأحد.

وسجل العداء الأمريكي 9.77 ثانية الشهر الماضي، وفي غياب بطل العالم الموقوف كريستيان كولمان، وصل برومل إلى طوكيو وهو المرشح الأقرب لمنح لقب السباق الشهير للولايات المتحدة لأول مرة منذ 2004.

لكن بدايته كانت مروعة في السباق الثاني بالتصفيات وواجه صعوبات في تعويض الفارق مع الفائز بالسباق النيجيري إينوك أديجوكي (9.98 ثانية). وحقق برومل رابع أفضل زمن وبلغ 10.05 ثانية بينما يتأهل أول ثلاثة متسابقين فقط إلى النهائي تلقائيا.

وانتظر برومل في قلق خلال السباقات الخمسة التالية في التصفيات لكنه تأهل في سلام كأسرع عداء بين أسرع ثلاثة خاسرين.

وبعد اعتزال يوسين بولت الفائز بالسباق ثلاث مرات، تتوق الولايات المتحدة إلى استعادة لقب السباق الأعلى مكانة في ألعاب القوى بالأولمبياد، بعد أن فازت به لآخر مرة عن طريق جاستن جاتلين في أثينا 2004.

وبدا الأمريكيان روني بيكر، الذي سجل 10.03 ثانية في السباق الأول بالتصفيات، وفريد كيرلي (9.97 ثانية) في حالة جيدة بينما كان الكندي أندريه دي جراسي، صاحب برونزية أولمبياد ريو 2016، الأسرع وحقق 9.91 ثانية.

وتتوقف آمال جاميكا الضئيلة في مواصلة سيطرتها على السباق على بطل العالم السابق يوهان بليك (10.06 ثانية) وأوبليك سيفي، الذي عادل رقمه الشخصي ويبلغ 10.04 ثانية، بعد غياب تايكندو تريسي الفائز بالتصفيات الأولمبية الجاميكية عن السباق.

وكانت بداية لامونت مارسيل مذهلة في طريقه لتحقيق رقم قياسي إيطالي ويبلغ 9.94 ثانية بينما حقق الأسترالي روهان براونينج رقما شخصيا ليفوز بالسباق الأخير في التصفيات في 10.01 ثانية.

واستبعد الكيني مارك أوتينو من التصفيات قبل ساعات من بدايتها بعد سقوطه في اختبار للمنشطات. وبذلك أصبح لكينيا ممثل وحيد وهو فرديناند أومانيالا، الذي نفذ هو الآخر عقوبة إيقاف لمدة 14 شهرا بسبب المنشطات في 2017، وتأهل بعد أن عادل رقمه القياسي الكيني ويبلغ 10.01 ثانية.

واستبعد النيجيري ديفين أودودورو، الذي يبلغ رقمه الشخصي 9.86 ثانية، بعد بداية خاطئة.

وتقام سباقات الدور قبل النهائي والنهائي مساء الأحد بتوقيت طوكيو.

(اعداد أحمد ماهر للنشرة العربية)

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