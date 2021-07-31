السويدي ستول يضيف الذهبية للقب العالم في رمي القرص

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من سوديبتو جانجولي

طوكيو (رويترز) - فاز السويدي دانييل ستول بذهبية رمي القرص للرجال ضمن منافسات ألعاب القوى بأولمبياد طوكيو 2020 يوم السبت بينما حصل مواطنه سايمون بيترسون على الميدالية الفضية.

وأضاف ستول البالغ عمره 28 عاما ذهبية الأولمبياد إلى لقب العالم.

وأنهى ستول كافة المواسم منذ 2016 كبطل للعالم، ووصل طوكيو محققا أفضل رقم في الموسم وقدره 71.40 متر، فضلا عن ثلاثة من أفضل أربعة أرقام في 2021.

وسجل ستول 68.90 متر في محاولته الثانية ولم يتمكن من تحسين هذا الرقم الذي كان كافيا للتتويج بالذهبية.

وحصل بيترسون على الفضية بعد أن سجل 67.39 متر، في حين ذهبت البرونزية للنمساوي لوكاس فايشايدينجر الذي سجل 67.07 متر.

وصرح ستول بعد الفوز وهو يقف أمام الكاميرات مع مواطنه قبل أن يركضا سريعا وهما يحملان أعلام السويد "نحن الفايكنج السويدي".

وكانت المحاولة قبل الأخيرة الأفضل لبيترسون، واندفع بعدها سعيدا ليقف عدد قليل من مواطنيه في المدرجات لتحيته.

وأضاف ستول "كان هناك الكثير من العمل الشاق والمتعة طوال الطريق. أشعر بفخر شديد. زميلي في التدريب بيترسون كان يعمل بجدية. لقد استمتعنا كثيرا معا لسنوات عديدة".

وسجل الأسترالي ماتيو ديني أفضل رقم شخصي له وقدره 67.02 مترا في محاولته الأخيرة، لكنه خسر البرونزية بفارق خمسة سنتيمترات فقط.

(اعداد أحمد ماهر وأحمد الخشاب للنشرة العربية)

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