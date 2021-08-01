بولندا تفوز بذهبية سباق التتابع المختلط أربعة في 400 متر

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طوكيو (رويترز) - فازت بولندا بذهبية سباق التتابع المختلط أربعة في 400 متر ضمن منافسات ألعاب القوى بأولمبياد طوكيو 2020 يوم السبت بينما حصلت جمهورية الدومنيكان على الميدالية الفضية ونالت الولايات المتحدة الميدالية البرونزية.

وقدم المنتخب البولندي المكون من كارول زاليفسكي وناتاليا كازماريك وجوستينا سويتي-أيريستيك وكايتان دوسينسكي أداء مذهلا بعد تسجيل أسرع زمن خلال تصفيات السباق يوم الجمعة.

وكانت هذه أول ميدالية أولمبية لجميع أعضاء الفريق البولندي الأربع اللائي سجلن ثلاث دقائق و9.87 ثانية.

وقال دوسينسكي (26 عاما) عقب منح بولندا أول ذهبية في طوكيو "لا أستطيع تصديق ذلك. إنه حلم الطفولة الذي تحقق".

وكان الفريق الأمريكي مرشحا للتتويج بعد فوزه بالسباق في بطولة العالم 2019 لكنه كاد يفشل في بلوغ النهائي الأولمبي قبل تأكيد تأهله.

وغابت عن الفريق الأمريكي في التتابع أليسون فيلكس الحائزة على ست ذهبيات أولمبية والتي كانت ضمن فريق التتابع الفائز في 2019، لكنها من المقرر أن تنافس في سباق 400 متر فردي يوم الثلاثاء المقبل في مشاركتها الأولمبية الخامسة والأخيرة.

وفي السباق الذي يضم رجلين وسيدتين لكل فريق، والذي ظهر لأول مرة في بطولة العالم 2019. لكنه لا يمكن التنبؤ بترتيب العدائين في بداية السباق حيث لا توجد قواعد تتحكم في البدء بالرجال أو السيدات.

وسبق لبولندا خوض السباق بنفس التشكيلة في الدوحة، ووضعت الرجلين في الترتيب الأول، لكنها حلت في المركز الخامس.

لكن في سباق السبت فضل الفريق وضع السيدتين في الوسط، بحيث يبدأ رجل السباق ويختمه الاخر كما فعلت الفرق الثمانية الاخرى.

(اعداد أحمد ماهر وأحمد الخشاب للنشرة العربية)

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