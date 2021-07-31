جاميكا تهيمن على سباق 100 متر للسيدات في طوكيو

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من سوديبتو جانجولي

طوكيو (رويترز) - فازت حاملة اللقب الجاميكية إيلين طومسون-هيرا بسباق 100 متر للسيدات في أولمبياد طوكيو الصيفي يوم السبت.

وحصلت شيلي-آن فريزر-برايس على الميدالية الفضية ونالت شريكا جاكسون الميدالية البرونزية لتكتسح جاميكا جميع الميداليات الثلاث للسباق.

وسجلت طومسون-هيرا زمنا مميزا بلغ 10.61 ثانية لتصبح ثاني أسرع عداءة على مر العصور.

وسجلت فريزر-برايس التي كانت تسعى للفوز بثالث ذهبية في السباق 10.74 ثانية بينما قطعت جاكسون المسافة في 10.76 ثانية في استاد طوكيو.

وسبق لفريزر-برايس الفوز بذهبية السباق في دورتي 2008 و2012.

وحطم الرقم القياسي الأولمبي الخاص بطومسون-هيرا مرة واحدة على يد الأمريكية فلورانس جريفيث-جوينر عندما سجلت الرقم القياسي العالمي وهو 10.49 ثانية في 1988 رغم أن العداءة الأمريكية سجلت 10.61 أيضا.

وغابت فريزر-برايس (34 عاما) عن منافسات ألعاب القوى لتضع طفلا لكنها وصلت إلى طوكيو بعد تسجيل 10.63 ثانية وهو أسرع زمن خلال العام الحالي.

وبدأت فريزر-برايس سباق يوم السبت بقوة وتقدمت على الجميع قبل أن تلحق بها طومسون-هيرا ثم تتفوق عليها قبل أخر 40 مترا.

وبدأت طومسون-هيرا الاحتفال قبل تجاوز خط النهاية برفع يدها اليسرى قبل أن تتمدد على الأرض في سعادة بالغة.

وقالت طومسون-هيرا "في الشهر الماضي في هذا الوقت لم أكن أعتقد أنني سأقف هنا للدفاع عن لقبي. وخلف هذه الابتسامة والرقم القياسي الأولمبي هناك توتر هائل" مشيرة إلى مشكلات الإصابة التي تعرضت لها في عامي 2018 و2019.

وأضافت البطلة الأولمبية "لكني كنت أتحدث إلى نفسي قائلة.. لقد فعلت هذا من قبل وكنت هنا من قبل.. ليس هناك ما أثبته. تعرضت للكثير من النجاحات والاخفاقات".

وأردفت قائلة "أعتقد أنه كان بوسعي الركض بصورة أسرع لو لم أكن ألوح بيدي واحتفل مبكرا. أردت اظهار وجود المزيد مستقبلا ولذا أتمنى أن أنجح في تحسين الزمن يوما ما".

وقالت فريزر-برايس "الأداء الذي قدمته كان مميزا حقا. إنها رابع مشاركة أولمبية لي. الأمر يتعلق بالالتزام والعمل بكل جدية".

وأضافت قولها "لابد من الإشادة بإيلين بعد فوزها وتحطيم الرقم القياسي الأولمبي وهذا بالتأكيد شيء كبير ويصب في صالح جاميكا ولابد من الإشادة أيضا بشريكا التي حصلت على المركز الثالث وهذا يؤشر إلى تاريخ وتراث يخصنا فيما يتصل بسباقات السرعة في جاميكا وأنا حقا سعيدة بكوني جزءا من كل هذا".

وأنهت ست من ثماني متسابقات شاركن في السباق المسافة في أقل من 11 ثانية وهي نتائج باهرة تظهر تأثيرات تقنية جديدة مستخدمة في الأحذية.

وسبق لجاميكا أيضا الفوز بجميع الميداليات الثلاث لسباق 100 متر سيدات في أولمبياد بكين في 2008.

(اعداد فتحي عبد العزيز للنشرة العربية)

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