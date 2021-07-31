القطري فارس إبراهيم يفوز بذهبية وزن 96 كيلوجراما في رفع الأثقال

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - فاز القطري فارس إبراهيم بذهبية وزن 96 كيلوجراما في رفع الأثقال وحقق رقما أولمبيا في المجموع بلغ 402 كيلوجرامات في أولمبياد طوكيو يوم السبت.

وحصل الفنزويلي كيدومار باينيا سانشيز على الميدالية الفضية ونال الجورجي أنطون بليسنوي الميدالية البرونزية.

(اعداد أحمد ماهر للنشرة العربية)

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