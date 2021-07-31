تايوان تفوز بذهبية زوجي الرجال في الريشة الطائرة

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طوكيو (رويترز) - فاز الثنائي التايواني لي يانج ووانج تشي-لين بذهبية زوجي الرجال في الريشة الطائرة بأولمبياد طوكيو بعد الفوز على الصينيين لي جونهوي وليو يوتشين 21-18 و21-12 يوم السبت.

وحصل الثنائي الصيني على الميدالية الفضية بينما ذهبت الميدالية البرونزية إلى الماليزيين آرون تشيا وسوه وي يك.

(اعداد أحمد ماهر للنشرة العربية)

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