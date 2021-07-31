دلتا تتفشى في آسيا وقفزة قياسية في إصابات كورونا بطوكيو وتايلاند وماليزيا

أخبار اليابان





(رويترز) - أعلنت طوكيو، التي تستضيف الألعاب الأولمبية، وتايلاند وماليزيا عن عدد قياسي في حالات الإصابة بكوفيد-19 يوم السبت، ومعظمها بالسلالة دلتا شديدة العدوى.

وتصاعدت الحالات أيضا في مدينة سيدني الأسترالية حيث فرضت الشرطة طوقا أمنيا على المنطقة التجارية بوسط المدينة لمنع احتجاج على إجراءات العزل الصارمة التي ستستمر حتى نهاية أغسطس آب.

وأغلقت الشرطة في سيدني محطات القطار ومنعت سيارات الأجرة من إنزال الركاب في وسط المدينة ونشرت نحو ألف من أفرادها لإقامة نقاط تفتيش وتفريق أي تجمعات.

وسجلت حكومة ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية 210 إصابات جديدة بالسلالة دلتا في سيدني والمناطق المحيطة بها.

وأعلنت سلطات العاصمة اليابانية طوكيو أن عدد الإصابات الجديدة بكوفيد-19 بلغ 4058 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، متجاوزا 4000 حالة للمرة الأولى. وقال المنظمون لدورة الألعاب الأولمبية إنهم رصدوا 21 إصابة جديدة بكوفيد-19 تتعلق بالمنافسات ليصل العدد الإجمالي إلى 241 حالة منذ أول يوليو تموز.

تأتي الزيادة القياسية الجديدة بعد يوم من قرار اليابان تمديد حالة الطوارئ في طوكيو حتى نهاية أغسطس آب وتوسيع نطاقها إلى ثلاث مقاطعات بالقرب من طوكيو ومقاطعة أوساكا الغربية نظرا للزيادة الأخيرة في حالات العدوى.

وقال منظمو أولمبياد طوكيو يوم السبت إنهم سحبوا‭‭‬ بطاقات الاعتماد من شخص أو أشخاص مرتبطين بالألعاب بسبب مغادرة قرية الرياضيين لمشاهدة معالم المدينة، في انتهاك للإجراءات المفروضة حرصا على إقامة المسابقات بأمان في خضم الجائحة.

ولم يكشف المنظمون عن عدد الأشخاص الذين تم سحب بطاقاتهم إو ما إذا كانوا من اللاعبين أو متى حدثت الانتهاكات.

وسجلت ماليزيا، إحدى بؤر انتشار المرض، 17786 إصابة بالفيروس يوم السبت، وهو رقم قياسي للإصابات.

وتجمع أكثر من مئة في وسط العاصمة كوالالمبور للتعبير عن استيائهم من أسلوب تعامل الحكومة مع الجائحة وطالبوا رئيس الوزراء محي الدين ياسين بالاستقالة.

وسجلت تايلاند زيادة قياسية في الإصابات الجديدة بلغت 18912 إصابة مما رفع العدد الإجمالي إلى 597287 حالة. كما سجلت 178 وفاة وهو عدد قياسي يومي أيضا ليصل المجمل إلى 4857.

وتقول الحكومة إن السلالة دلتا تمثل أكثر من 60 بالمئة من الحالات في البلاد و80 في المئة من الحالات في العاصمة بانكوك.

وتكافح الصين أيضا تفشيا لدلتا في مدينة نانجينغ الشرقية ويعزى ذلك إلى عمال نظافة بالمطار قاموا بتنظيف طائرة كانت قد وصلت من روسيا.

وأعلنت فيتنام التي تكافح أسوأ تفش لكوفيد-19 عن إجراءات أشد صرامة قائلة إنها ستفرض اعتبارا من يوم الاثنين قيودا شديدة على حرية التنقل في 19 مدينة ومقاطعة في جميع أنحاء الجزء الجنوبي من البلاد لمدة أسبوعين آخرين.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس يوم الجمعة إن إصابات كوفيد-19 زادت بنسبة 80 في المئة خلال الأسابيع الأربعة الماضية في معظم مناطق العالم.

وأضاف تيدروس "المكاسب التي تحققت بشق الأنفس تواجه خطر الضياع والأنظمة الصحية في كثير من البلدان تتحمل زيادة عن طاقتها".

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في وثيقة داخلية نشرت قبل أيام إن السلالة دلتا، التي رُصدت لأول مرة في الهند، معدية كمرض جدري الماء وهي أشد عدوى من نزلات البرد أو الإنفلونزا.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية-تحرير ياسمين حسين)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html