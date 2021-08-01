السباحة الأسترالية إيما ماكيون تفوز بذهبية سباق 50 مترا حرة

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طوكيو (رويترز) - أحرزت الأسترالية إيما ماكيون ذهبية سباق 50 مترا حرة للسيدات في السباحة بأولمبياد طوكيو يوم الأحد.

ونالت السويدية سارة شيوستروم الميدالية الفضية، بينما ذهبت الميدالية البرونزية إلى الدنمركية برنيلي بلوم.

(إعداد أسامة خيري للنشرة العربية)

الأسترالية إيما ماكيون بعد فوزها بذهبية سباق 50 مترا حرة للسيدات في السباحة بأولمبياد طوكيو في طوكيو يوم الأحد. تصوير: ماركو ديوريكا - رويترز
الأسترالية إيما ماكيون بعد فوزها بذهبية سباق 50 مترا حرة للسيدات في السباحة بأولمبياد طوكيو في طوكيو يوم الأحد. تصوير: ماركو ديوريكا - رويترز

الأسترالية إيما ماكيون خلال مشاركتها في نصف نهائي سباق 50 مترا حرة في أولمبياد طوكيو بطوكيو يوم السبت. تصوير: ماركو ديوريكا - رويترز
الأسترالية إيما ماكيون خلال مشاركتها في نصف نهائي سباق 50 مترا حرة في أولمبياد طوكيو بطوكيو يوم السبت. تصوير: ماركو ديوريكا - رويترز

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رويترز