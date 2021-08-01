السباحة الأسترالية إيما ماكيون تفوز بذهبية سباق 50 مترا حرة

أخبار اليابان

طوكيو (رويترز) - أحرزت الأسترالية إيما ماكيون ذهبية سباق 50 مترا حرة للسيدات في السباحة بأولمبياد طوكيو يوم الأحد.

ونالت السويدية سارة شيوستروم الميدالية الفضية، بينما ذهبت الميدالية البرونزية إلى الدنمركية برنيلي بلوم.

(إعداد أسامة خيري للنشرة العربية)









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