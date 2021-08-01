أستراليا تحرز ذهبية سباق التتابع أربعة في 100 متر متنوع للسيدات في السباحة

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طوكيو (رويترز) - أحرزت أستراليا ذهبية سباق التتابع أربعة في 100 متر متنوع للسيدات في السباحة بأولمبياد طوكيو يوم الأحد.

وحصلت الولايات المتحدة على الميدالية الفضية، بينما ذهبت الميدالية البرونزية إلى كندا.

(إعداد أسامة خيري للنشرة العربية)

الفريق الأسترالي الفائز بذهبية سباق التتابع أربعة في 100 متر متنوع للسيدات في السباحة بأولمبياد طوكيو بطوكيو يوم الأحد. صورة لرويترز من يو.إس.إيه توداي سبورتس.
الفريق الأسترالي الفائز بذهبية سباق التتابع أربعة في 100 متر متنوع للسيدات في السباحة بأولمبياد طوكيو بطوكيو يوم الأحد. صورة لرويترز من يو.إس.إيه توداي سبورتس.

فريق التتابع أربعة في 100 متر متنوع الأسترالي يحتفل بفوزه بالميدالية الذهبية في منافسات أولمبياد طوكيو في طوكيو يوم الأحد. تصوير: كارل رسيني - رويترز
فريق التتابع أربعة في 100 متر متنوع الأسترالي يحتفل بفوزه بالميدالية الذهبية في منافسات أولمبياد طوكيو في طوكيو يوم الأحد. تصوير: كارل رسيني - رويترز

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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رويترز