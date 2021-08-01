أستراليا تحرز ذهبية سباق التتابع أربعة في 100 متر متنوع للسيدات في السباحة

أخبار اليابان

طوكيو (رويترز) - أحرزت أستراليا ذهبية سباق التتابع أربعة في 100 متر متنوع للسيدات في السباحة بأولمبياد طوكيو يوم الأحد.

وحصلت الولايات المتحدة على الميدالية الفضية، بينما ذهبت الميدالية البرونزية إلى كندا.

(إعداد أسامة خيري للنشرة العربية)









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