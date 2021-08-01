أمريكا تحرز ذهبية سباق التتابع أربعة في 100 متر متنوع للرجال برقم عالمي
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طوكيو (رويترز) - أحرزت أمريكا ذهبية سباق التتابع أربعة في 100 متر متنوع للرجال في السباحة بأولمبياد طوكيو برقم عالمي بلغ ثلاث دقائق و26.78 ثانية يوم الأحد.
وحصلت بريطانيا على الميدالية الفضية، بينما ذهبت الميدالية البرونزية إلى إيطاليا.
(إعداد أسامة خيري للنشرة العربية)
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