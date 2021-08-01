الصينية جونغ تحرز ذهبية دفع الجلة، والأم آدمز تنال برونزية

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طوكيو (رويترز) - أحرزت الصينية جونغ لي جياو ذهبية منافسات دفع الجلة في ألعاب القوى بأولمبياد طوكيو بعدما سجلت أفضل نتيجة شخصية لها وبلغت 20.58 متر وسط حرارة عالية في العاصمة اليابانية يوم الأحد.

وحصلت الأمريكية ريفن سوندرز على الميدالية الفضية، بينما نالت النيوزيلندية المخضرمة فاليري آدمز الميدالية البرونزية.

وأظهرت جونغ، بطلة العالم في 2017 و2019، مستواها المميز في طوكيو وحصدت أول ذهبية أولمبية لها في مشاركتها الرابعة بالألعاب.

واحتفلت اللاعبة الصينية المصنفة الأولى، والبالغ وعمرها 32 عاما، بشكل صاخب عقب حصد اللقب الذي راوغها قبل ذلك حيث نالت فضية في ألعاب لندن وبرونزية في أولمبياد بكين.

وأظهرت المخضرمة آدمز (36 عاما) صورة لطفليها بعد انتهاء المنافسات حيث عادت إلى دفع الجلة بعد إنجاب ابنها في 2019.

وكتبت آدمز التاريخ عندما أصبحت أول رياضية تشارك في خمس نهائيات أولمبية في دفع الجلة، كما أنها أول امرأة نيوزيلندية تظهر في منافسات تابعة لألعاب القوى في خمس نسخ من الأولمبياد.

وكانت الأمريكية جيسيكا رامسي مرشحة للمنافسة على ميدالية، لكنها خرجت من المسابقة بعد الإخفاق في محاولاتها الثلاث.

(إعداد أسامة خيري للنشرة العربية)

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