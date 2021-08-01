الأسترالي مارتن يحرز ذهبية في منافسات بي.إم.إكس للدراجات

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - أحرز الأسترالي لوجان مارتن ذهبية النسخة الأولى من الأداء الحر في منافسات بي.إم.إكس للدراجات في أولمبياد طوكيو يوم الأحد.

ونال الفنزويلي دانييل ديرس الميدالية الفضية فيما ذهبت البرونزية إلى البريطاني ديكلان بروكس.

(إعداد أسامة خيري للنشرة العربية)

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