إسبانيا تهزم كندا قبل انطلاق دور الثمانية في كرة السلة للسيدات

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طوكيو (رويترز) - فازت إسبانيا 76-66 على كندا في دور المجموعات قبل أن تلعب في دور الثمانية في كرة السلة للسيدات في أولمبياد طوكيو يوم الأحد.

وحققت إسبانيا فوزها الثالث على التوالي في المجموعة الأولى، بينما خسرت كندا للمرة الثانية مقابل فوز واحد لكنها تملك فرصة في التأهل بناء على نتائج وفارق النقاط مع فرق أخرى بالمركز الثالث.

وبدأت كندا بشكل ضعيف وسمحت لإسبانيا بالتقدم بفارق عشر نقاط في الربع الأول. وسجلت إسبانيا العديد من الرميات الثلاثية في النصف الثاني لتمنع كندا من محاولة العودة في النتيجة.

وسجلت الإسبانية ألبا تورينس رميتين ثلاثيتين في الربع الأخير لتوقف انتفاضة كندا قرب النهاية.

وتقام آخر مباراة في المجموعة الأولى بين صربيا وكوريا الجنوبية يوم الأحد. وتتصدر أمريكا وبلجيكا المجموعتين الثانية والثالثة على التوالي، كما ضمنت الصين التأهل بعد الفوز في أول جولتين.

(إعداد أسامة خيري للنشرة العربية)

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