الأرجنتين تهزم اليابان وتبلغ دور الثمانية في منافسات السلة للرجال

أخبار اليابان





(رويترز) - فازت الأرجنتين 97-77 على اليابان في المجموعة الثالثة يوم الأحد لتضمن التأهل إلى دور الثمانية في منافسات كرة السلة للرجال بأولمبياد طوكيو بين أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث.

وانضمت ألمانيا، ثالثة الترتيب في المجموعة الثانية، إلى الأرجنتين فيما ودعت التشيك، التي كانت احتلت المركز الثالث في المجموعة الأولى، المنافسات بفارق النقاط بعد انتصار كل فريق في مباراة وخسارته مرتين.

وفي وقت لاحق تلعب سلوفينيا، المشاركة لأول مرة في منافسات الرجال في الأولمبياد، ضد إسبانيا لتحديد متصدر المجموعة الثالثة.

وقدمت سلوفينيا أداء رائعا في أول مباراتين بقيادة لوكا دونتشيتش لاعب دالاس مافريكس وانتصرت 118-100 على الأرجنتين ثم 116-81 على اليابان.

وكانت منتخبات فرنسا وأستراليا والولايات المتحدة وإيطاليا بلغت دور الثمانية.

(تغطية صحفية شادي أمير للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html