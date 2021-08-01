التشيك تحرز ذهبية منافسات زوجي السيدات بالتنس بعد الفوز على سويسرا

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - فازت التشيكيتان باربورا كريتشيكوفا وكاترينا سينياكوفا على الزوجي السويسري المؤلف من بليندا بنتشيتش وفيكتوريا جولوبيتش بنتيجة 7-5 و6-1 لتحرز التشيك ذهبية منافسات زوجي السيدات للتنس في أولمبياد طوكيو يوم الأحد.

وهذه هي الذهبية الأولى على الإطلاق للتشيك في منافسات التنس في الأولمبياد.

وأنهى فوز الزوجي التشيكي، المصنف الأول عالميا والحاصل على ثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، آمال بنتشيتش في أن تحرز ذهبيتين في طوكيو بعد فوزها في نهائي فردي السيدات يوم السبت على التشيكية ماركيتا فوندروسوفا.

واستمتعت كريتشيكوفا بصيف مذهل إذ نالت لقب الفردي والزوجي في فرنسا المفتوحة. وسبق أن نالت كريتشيكوفا وسينياكوفا لقب الزوجي في فرنسا المفتوحة وويمبلدون في 2018.

ويوم السبت نال الزوجي البرازيلي المؤلف من لورا بيجوسي ولويزا ستيفاني الميدالية البرونزية وهي الميدالية الأولى للبرازيل في التنس بعد الفوز على الروسيتين فيرونكا كدرميتوفا وإيلينا فيسنينا.

(إعداد شادي أمير للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html