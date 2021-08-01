زفيريف يحرز ذهبية فردي الرجال بأولمبياد طوكيو

أخبار اليابان





من كارلوس جروهمان وروزانا لطيف

طوكيو (رويترز) - أحرز الألماني ألكسندر زفيريف المصنف الخامس عالميا ذهبية منافسات فردي الرجال للتنس بأولمبياد طوكيو الصيفي بعد انتصاره في المباراة النهائية على منافسه الروسي كارين ختشانوف بنتيجة 6-3 و6-1 يوم الأحد ليتوج بأكبر لقب خلال مسيرته.

وقدم زفيريف الذي لم يحرز حتى الآن أي لقب في البطولات الأربع الكبرى أداء مذهلا يوم الأحد وسحق منافسه الروسي في 79 دقيقة ليصبح أول ألماني يحرز ذهبية الفردي في الألعاب الأولمبية.

وقال زفيريف للصحفيين بعد الفوز "هناك قليلون فقط في هذا العالم أسعد مني في الوقت الحالي.

"لا يمكنني وصف هذا الشعور لكنه أكبر كثيرا من أي شيء آخر على مستوى الرياضة".

وأضاف قوله "لقد حصلت على ميدالية ذهبية في الألعاب الأولمبية. القيمة هائلة. الألعاب الأولمبية هي أكبر حدث رياضي على مستوى العالم. لا شيء يعادل هذا".

وأردف زفيريف قائلا "لدي هذا الشيء الذهبي حول عنقي.. إلى جانب السلاسل الذهبية الكثيرة التي أضعها في العادة".

ومن البداية تفوق زفيريف بصورة لافتة وكسر إرسال منافسه مبكرا ليتقدم 3-1 في المجموعة الأولى ثم كرر كسر الإرسال ليحسم المجموعة عندما أرسل ختشانوف الكرة خارج الملعب.

وكان زفيريف الذي تعرض لبعض المشكلات الشخصية في السنوات القليلة الماضية فاز في قبل النهائي على النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا أيضا.

وواصل اللاعب الألماني (24 عاما) الذي أجرى تغييرات على تشكيلة فريقه في السنوات الماضية أيضا انطلاقته القوية رغم أصوات متظاهرين معارضين للألعاب وكسر إرسال منافسه في الشوط الثاني من المجموعة الثانية.

وكان زفيريف تعرض لانتقادات اتهمته بالضعف المعنوي في المباريات الكبيرة ومنها هزيمته في نهائي أمريكا المفتوحة في العام الماضي أمام النمساوي دومينيك تيم لكنه يوم الأحد أثبت عكس ذلك.

وحافظ زفيريف على تفوقه الواضح بينما لم يتمكن المنافس الروسي (25 عاما) من القيام بشيء وأضطر إلى أن يكتفى بالفضية.

وبعد الحسم انحنى زفيريف على ركبتيه ورفع يديه في الهواء احتفالا بالإنجاز بعد أن أدرك أنه حصد لقبا كبيرا.

وبهذا أصبح زفيريف ثاني رياضي ألماني يحرز ذهبية الفردي الأولمبية بعد مواطنته شتيفي جراف التي توجت بلقب فردي السيدات في سول في 1988.

كما سبق وتوجت ألمانيا بذهبية في منافسات الزوجي عن طريق بوريس بيكر ومايكل ستيتش في دورة برشلونة 1992.

ونافس ختشانوف في دورة طوكيو الحالية ممثلا للجنة الأولمبية الروسية بعد حرمان روسيا من المنافسة تحت علمها ونشيدها الوطني بسبب مخالفة لوائح المنشطات.

وكان الإسباني بابلو كارينيو بوستا فاز بالميدالية البرونزية للمنافسة بعد تغلبه على الصربي نوفاك ديوكوفيتش 6-4 و6-7 و6-3 يوم السبت.

(إعداد شادي أمير وفتحي عبد العزيز للنشرة العربية)

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