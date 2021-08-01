صحيفة: فايزر ومودرنا ترفعان أسعار لقاحي كوفيد-19 في الاتحاد الأوروبي

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(رويترز) - ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز يوم الأحد أن شركتي فايزر ومودرنا رفعتا أسعار لقاحي كوفيد-19 في أحدث عقود التوريد للاتحاد الأوروبي.

وقالت الصحيفة نقلا عن أجزاء اطلعت عليها من العقود إن السعر الجديد للقاح فايزر بلغ 19.50 يورو (23.15 دولار) للجرعة بالمقارنة مع 15.50 يورو من قبل.

وبلغ سعر لقاح مودرنا 25.50 دولار للجرعة ارتفاعا من 19 يورو في أول صفقة توريد ولكنه ظل أقل من السعر المتفق عليه من قبل وهو 28.50 دولار بسبب زيادة حجم الطلبية وفقا لما ذكرته الصحيفة نقلا عن مسؤول على صلة بالأمر.

(الدولار = 0.8425 يورو)

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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