روسيا تحرز ذهبية الزوجي المختلط للتنس بأولمبياد طوكيو

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طوكيو (رويترز) - أحرز الروسيان أندريه روبليف وأنستاسيا بافليوتشنكوفا ذهبية منافسات الزوجي المختلط للتنس في أولمبياد طوكيو بعد فوزهما على مواطنيهما إيلينا فيسنينا وأسلان كاراتسيف بنتيجة 6-3 و6-7 و13-11 يوم الأحد.

ونال الزوجي الأسترالي آشلي بارتي وجون بيرز الميدالية البرونزية يوم السبت بعد انسحاب الزوجي الصربي المؤلف من نوفاك ديوكوفيتش ونينا ستويانوفيتش.

(إعداد شادي أمير للنشرة العربية)

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