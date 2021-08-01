"هل نستطيع الفوز بذهبيتين؟".. القطري برشم والإيطالي تامبيري يحصدان ذهبية القفز العالي

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(رويترز) - تقاسم القطري معتز برشم والإيطالي جيانماركو تامبيري ذهبية القفز العالي بألعاب القوى بأولمبياد طوكيو يوم الأحد.

وكان برشم (30 عاما) وتامبيري (29 عاما) نجحا في تجاوز ارتفاع 2.37 متر من المحاولة الأولى وكل الارتفاعات السابقة من المحاولة الأولى.

وبعد ثلاث محاولات فاشلة لكل كل منهما لعبور ارتفاع 2.39 متر دخل برشم وتامبيري في نقاش مع مسؤول أولمبي الذي عرض أولا خوض جولة فاصلة.

وسأل برشم المسؤول "هل نستطيع الفوز بذهبيتين؟".

وأومأ المسؤول الأولمبي برأسه ليحتفل برشم وتامبيري سويا.

وبعد حديث قصير مع الحكم وافق برشم وتامبيري على عدم خوض جولة فاصلة ليتقاسما الذهبية.

وأكمل برشم الذهبية الوحيدة التي تنقص خزائنه في مسيرته المذهلة في القفز العالي.

ففي أولمبياد لندن 2012، حصل المتسابق القطري البالغ من العمر 30 عاما على الميدالية البرونزية، والتي تم ترقيتها لاحقا إلى فضية، وحصل على فضية أخرى في أولمبياد ريو 2016 ثم فاز ببطولة العالم مرتين متتاليتين في 2017 و2019.

ونال ماكسيم نيداسيكاو القادم من روسيا البيضاء الميدالية البرونزية.

ونجح نيداسيكاو في عبور ارتفاع 2.37 متر لكنه حصد المركز الثالث بسبب ارتكاب عدد أكبر من المحاولات الخاطئة.

وما زالت محاولة برشم بعبور ارتفاع 2.43 متر هي ثاني أفضل محاولة في التاريخ بعد رقم خافيير سوتومايور القياسي 2.45 متر والذي حققه في 1993.

(إعداد شادي أمير للنشرة العربية)













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