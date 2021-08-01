الإيطالي مارسيل يفوز بذهبية سباق 100 متر للرجال بأولمبياد طوكيو

أخبار اليابان

من ميتش فيليبس

طوكيو (رويترز) - فاجأ لامونت مارسيل العالم ليفوز بذهبية سباق 100 متر للرجال بأولمبياد طوكيو يوم الأحد ويصبح أول إيطالي يحقق اللقب الأبرز في سباقات العدو بزمن أوروبي جديد بلغ 9.80 ثانية.

ونال الأمريكي فريد كيرلي الميدالية الفضية بزمن 9.84 ثانية فيما انتزع الكندي أندريه دي جراسي الميدالية البرونزية، في تكرار لنتيجته في ريو قبل خمسة أعوام، بزمن 9.89 ثانية.

وأرسل مارسيل تحذيرا للجميع في الدور قبل النهائي عندما حقق زمنا أوروبيا جديدا وهو 9.84 ثانية ليكون أول إيطالي يبلغ النهائي على الإطلاق ورغم ذلك لم يكن مرشحا للفوز.

وبعد استبعاد البريطاني زارنل هيوز بسبب بداية خاطئة انطلق مارسيل بقوة وحافظ على صدارته ليحقق انتصارا مذهلا.

وحقق كيرلي، الذي كان يأمل أن يكون أول أمريكي يحقق اللقب منذ جاستن جاتلين في 2004، زمنا شخصيا جديدا وهو الأمر ذاته لدي جراسي.

واحتل الصيني سو بينغ تيان المركز السادس بعدما حقق أفضل زمن آسيوي في الدور قبل النهائي وهو 9.83 ثانية.

(إعداد شادي أمير للنشرة العربية)









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