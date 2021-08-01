الفنزويلية روخاس تكسر الرقم العالمي للوثب الثلاثي وتحصد الذهب

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طوكيو (رويترز) - كسرت الفنزويلية يوليمار روخاس الرقم القياسي العالمي للوثب الثلاثي للسيدات بتحقيق 15.67 متر في آخر محاولة لها بعد ضمان الميدالية الذهبية بالفعل في أولمبياد طوكيو يوم الأحد.

وكان الرقم القياسي السابق 15.50 متر للأوكرانية إنيسا كرافيتس في 1995 بالسويد.

وقالت روخاس "كنت اتطلع لذلك وكنت أعرف أن لدي المساحة للقيام بذلك".

وأضافت "أخفقت قليلا في الجانب الفني لكن القفزة الأخيرة منحتني كل شيء وركزت لتقديم أفضل قفزة والاستمتاع وهذا أتى بثماره".

وبهذا الانتصار أصبحت روخاس أول بطلة أولمبية من فنزويلا.

ونالت البرتغالية باتريسيا مامونا الفضية بتسجيل 15.01 متر وهو رقم وطني بينما حصلت الإسبانية آنا بليتيرو على البرونزية وسجلت 14.87 متر لتحطم الرقم الوطني.

(إعداد أحمد مصطفى للنشرة العربية)









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